Campo Invertito in Coppa Italia

In riferimento alla inversione del campo di gioco per la disputa della gara contro il Pontedera, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, la US Pistoiese 1921, comunica che, tale decisione, si è determinata a causa del protrarsi dei lavori appaltati dall’amministrazione comunale in tribuna centrale e del cantiere presente allo Stadio Comunale Marcello Melani, lavori peraltro vicini alla conclusione.

Tutto questo, come si evince anche dal comunicato stampa emesso, in data odierna dal Comune di Pistoia, che pubblichiamo in calce.

La Società arancione esprime dispiacere per il disagio creato ai propri sostenitori e per non poter presentare la squadra nella sua casa al debutto ufficiale della Stagione per cause indipendenti dalla propria volontà. Certi altresì dell’affetto e dell’attaccamento, ai nostri colori, facciamo in ogni caso appello ai nostri tifosi, affinchè possano ugualmente garantire sostegno alla squadra in questo importante appuntamento.

La Us Pistoiese 1921 auspica che tutto sia finalmente pronto per la disputa della prima gara, contro l’Albinoleffe, in programma al Melani il 25 agosto, per cominciare il campionato sotto i migliori auspici.

La gara Pistoiese – Pontedera si svolgerà allo Stadio Mannucci di Pontedera, sabato 10 Agosto alle ore 17:30.

