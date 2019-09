Colpo della Pistoiese: ecco Vincenzo Camilleri

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare l’arrivo del giocatore Vincenzo Camilleri, a titolo definitivo, con contratto biennale che scadrà il 30 Giugno 2021. Camilleri, proveniente dalla Vibonese, è un professionista di eccellente spessore e ottimo curriculum. Nato a Gela, classe 1992, ha compiuto 27 anni lo scorso 6 marzo. Il suo ruolo è quello difensore centrale. In possesso di notevole fisicità (è alto 192 centimetri), è abile nei colpi di testa e nel dirigere il pacchetto arretrato. Cresciuto nella Reggina, ha esordito in Seria A a soli 17 anni con la maglia dei calabresi sostituendo all’86’ l’ex arancione Vigiani a Bergamo contro l’Atalanta. Nel 2010, in prestito alla Juventus, debutta in Europa League contro i polacchi del Lech Poznan giocando da titolare ed è confermato da mister Delneri nella successiva gara contro il Manchester City. All’epoca era considerato il miglior difensore italiano di quella fascia di età. In bianconero si fratturò il perone e a fine stagione rientrò alla Reggina, che lo girò in prestito alla Feralpi Salò. Cagliari, Barletta, Reggina, Brescia, Paganese, Teramo, Sicula Leonzio e Vibonese, sono state le tappe che hanno preceduto il suo approdo in arancione. In tutto sono 173 le sue presenze nei professionisti (con 6 reti), di cui 2 in Serie A, 15 in B e le restanti in Serie C. Un calciatore dunque di grande qualità, che porta in dote l’esperienza da mettere al servizio della Pistoiese. Il giocatore sarà a disposizione di mister Pancaro domani, quando si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni di squadra.

