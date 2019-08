La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Riccardo Capellini, difensore, classe 2000. Arriva in arancione con la formula del prestito annuale dalla Juventus con contratto che scadrà il 30 Giugno 2020. Nato a Cremona, ha compiuto 19 anni lo scorso 1 marzo. Si tratta di un giocatore di ottima cifra tecnica, cresciuto calcisticamente come centrocampista, ma nelle ultime due stagioni è stato schierato in prevalenza come difensore centrale. Non ha ancora esordito nei professionisti, essendo stato utilizzato stabilmente dalla Primavera bianconera anche nell’ultima stagione, e ad inizio stagione figurava nella rosa della Juventus Under 23 in Serie C. Il 12 agosto 2018, nella tradizionale gara amichevole degli juventini a Villar Perosa, disputata appunto contro la Primavera, ha avuto l’onore e l’onere di marcare nientemeno che Cristiano Ronaldo. L’anno scorso ha fatto registrare 35 presenze nella Primavera bianconera, più precisamente 28 in campionato, 6 in Europa Youth League e una in Coppa Italia. Con la maglia delle formazioni giovanili bianconere, tra U17 e Primavera, conta 80 presenze ed un goal, prevalentemente nel ruolo di difensore centrale, ma anche da centrocampista. Si tratta uno dei tanti “giovani bravi” che la Pistoiese ha inserito nel suo progetto.

La Società comunica inoltre di aver sottoscritto un contratto di addestramento sportivo con il difensore Kley Luka, prodotto del vivaio arancione, che nella passata stagione era stato ceduto in prestito allo Scandicci (Serie D).

The post È arancione il difensore Riccardo Capellini. Rinnovo per Luka. appeared first on US Pistoiese 1921.