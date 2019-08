La US Pistoiese 1921, ha il piacere di ricordare che prosegue la Campagna Abbonamenti “Sei nell’Anima”, per l’imminente Campionato di Serie C 2019/20. Sabato 17 è scaduta la prelazione per i rinnovi e le agevolazioni. Da oggi, 19 Agosto, inizia la seconda fase ed é possibile sottoscrivere l’abbonamento presso lo sportello della Sede Sociale, in via dello Stadio, n. 8, Pistoia, che sarà a disposizione degli sportivi: nei giorni di martedì 20 e Giovedì 22 agosto, nei seguenti orari: 17:00-19:00. Sarà possibile fare l’abbonamento anche Sabato dalle 10:30 alle 12,30 e domenica dalle 11:00 alle 13:00. Sabato e domenica le tessere si potranno acquistare solo in biglietteria (lato ex Gradinata).

Vi aspettiamo!

The post Inizia la seconda fase per gli abbonamenti appeared first on US Pistoiese 1921.