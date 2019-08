Pistoiese – Albinoleffe: live match

Seguite qui la diretta.

Prima di campionato con le squadre guardinghe.

12′ gran cross di Valiani e testa di Gucci parata.

14′ in contropiede si libera al tiro Ravasio. Para Pisseri.

15′ tiro altissimo di Giorgione.

17′ testa di Giorgione su cross dalla destra alto.

22′ Ravasio dal limite di sinistro. Su azione da angolo. Rete. O-1

27′ grande azione tutta di prima della Pistoiese con Borteletti, Valiani, Falcone, che sfuma su fondo.

35′ cross di Valiani, testa di Gucci. Fuori.

36′ sventola di Valiani para il portiere.

43′ sfiora il goal la Pistoiese con Gucci.

45′ raddoppio di Giorgione, di testa. Una mazzata. 0-2

SECONDO TEMPO

Stiepovic e Spinozzi per Bortoletti e Tartaglione. 3-4-2-1.

1′ Stiepovic si presenta con una girata spettacolare che esce di poco.

48′ Stiepovic accorcia in mischia. 1-2.

Si inizia la stagione con una sconfitta, la squadra arancione non ha sfigurato contro una squadra che capitalizza tutto nella prima, in cui pesa il goal del raddoppio segnato al 45′ dopo che la Pistoiese aveva sfiorato il pari. Nella ripresa mister Pancaro effettua molti cambi, ma il goal che poteva riaprire la gara arriva troppo tardi. Al di là della delusione di iniziare con una sconfitta, i margini di miglioramento per la squadra di Pancaro sono apparsi evidenti.

