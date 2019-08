Pistoiese sconfitta immeritata a Pontedera

La Pistoiese esce dalla Coppa Italia a testa altissima. Perde la sfida che è costretta ad affrontare in campo invertito a Pontedera, ma in modo immeritato, giocando una partita gagliarda e senza speculare sul risultato, provando a vincerla, dopo aver subito lo svantaggio nel finale del primo tempo in una situazione molto dubbia (l’autore del goal sembra atterrare il portatore di palla orange e segna andando da solo nell’uno contro uno con il portiere). La squadra arancione, da completare, contro una avversaria che, a detta degli addetti ai lavori, è quella tipo, ha giocato alla pari, meritando anche qualcosa di più della divisione della posta, figurarsi della sconfitta, maturata nel finale grazie ad un contripiede, dopo che Falcone con una meravigliosa conclusione nel sette dai venticinque metri, su punizione, aveva meritamemte impattato la gara.

CRONACA

10′ squillo arancione. Sugli sviluppi di una punizione conquistata da Cerretelli, lancio in profondità di Falcone nel cuore dell’area per Gucci che di sinistro sfiora il palo lontano alla sinistra di Sarri.

12′ palla in area per De Cenco, spalle alla porta, che si gira e calcia. Falcone intercetta d’intuito e sventa la minaccia.

22′ Caponi, esce in barella. Scontro aereo in area testa contro testa, con Dametto.

La Pistoiese schiera un 4-3-3 con Valiani alto a destra.

Caponi va in ospedale, possibile frattura delle zigomo.

Time out per il caldo al 32.

40′ vantaggio del Pontedera con Tommasini, che prende la palla commettendo forse fallo su Dametto. Proteste. Ammonito Pisseri. Arbitro inamovibile.

4′ di recupero

46′ traversa di testa di Cerretelli su angolo da Falcone.

Tommasini ammonito, come Tartaglione, qualche minuto prima.

Finisce 1-0 la prima frazione. Non pare un risultato giusto.

Secondo tempo: Morachioli per Tartaglione. Valiani a centrocampo e Morachioli in attacco a destra.

Morachioli esce per un problema muscolare. 15′. Entra Tempesti.

Bella azione di Tempesti per Falcone che crossa dall’out sinistro. Sarri sventa in presa alta.

26′ Fallo da ultimo uomo su Gucci. Solo ammonito l’autore del fallo, l’ex Piana: 26′ esce Cerretelli entra Viti.

Sulla punizione conseguente il fallo di Piana, al 27′, c’è il gran goal di Falcone. Il Pontedera sostituisce Tommasini con Negro, Esce anche Mannini entra Bruzzo.

31′ Testa di Gucci su passaggio di Viti. Para Sarri.

42′ Ropolo fugge sulla fascia sinistra, crossa al centro per la testa di Bruzzo che supera Pisseri con una incornata perentoria.

Dopo 3′ di recupero c’è il triplice fischio.

Finisce 2-1 per il Pontedera.

