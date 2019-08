Sabato 17 agosto 2019 alle ore 17:30 presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto si disputerà la gara US Pianese – US pistoiese 1921, valevole per la terza giornata del girone D di Coppa Italia Serie C.

I biglietti per il settore ospite (Curva Sud) saranno a disposizione presso i punti di vendita del circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/pianese-pistoiese) fino alle ore 19:00 di venerdì 16 agosto 2019, pertanto non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio di Grosseto.

Costo del biglietto € 7,00 più diritto di prevendita. Non sono previste riduzioni.

The post Prevendita Pianese-Pistoiese Coppa Italia Serie C appeared first on US Pistoiese 1921.