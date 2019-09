È mancato Walter Nicoletti: cordoglio

Stanotte è mancato Walter Nicoletti, che guidò dalla panchina la Pistoiese in serie B, nelle stagioni 2000/01 e 2001/02, durante la presidenza di Luciano Bozzi. Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre. Era malato da tempo, ma nonostante questo aveva continuato a ricoprire il proprio ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Inoltre era impegnato nel sociale, portando sui palchi le sue canzoni, raccolte in un cd realizzato a scopo benefico. A Pistoia portò il suo garbo, dimostrandosi persona e non personaggio. Con modi gentili ed eleganza conquistò tutti. La sua storia con la Pistoiese fu particolare. Allenò gli arancioni l’anno successivo a quello in cui il “suo” Cesena era sceso di categoria, proprio per mano della Pistoiese. Furono due stagioni difficili: nella prima arrivò da subentrante e dopo la riconferma, nell’anno succesivo fu prima esonerato, poi, dopo esere stato richiamato, non riuscì ad evitare la retrocessione. Tuttavia è rimasto legatissimo alla città ed alla squadra. Per anni è stato ospite fisso ai Memorial Vannucci e agli eventi arancioni. Ed era sempre il primo a venirci incontro ed a fare gli onori di casa quando la Pistoiese scendeva in campo nella sua Santarcangelo. Negli ultimi anni fu costretto spesso a declinare i nostri inviti, a causa delle precarie condizioni di salute, ma al telefono non faceva mancare il suo sostegno e la sua simpatia verso la Pistoiese. Se ne va in punta di piedi, non in modo difforme al suo stile. Pistoia sportiva piange una persona perbene, prima ancora che un professionista e un amico.

Il presidente della Us Pistoiese 1921, Orazio Ferrari, rendendosi partecipe del sentimento della dirigenza e dei tifosi, esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Walter Nicoletti.

