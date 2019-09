Pergolettese – Pistoiese. La diretta sul sito arancione

Alle 15 inizia la gara Pergolettese – Pistoiese. La partita è valida per la seconda giornata di campionato. Mister Pancaro presenta in campo Pisseri, Terigi, Valiani, Gucci, Falcone, Camilleri, Viti, Bortoletti, Capellini, Stijepovic, Ferrarini. In panchina: Salvalaggio, Mazzarani, Cerretelli, Dametto, Tartaglione, Llamas, Spadoni, Sonnini, Spinozzi, Tempesti, Luka, Cappelluzzo.

Partiti.

1′ su cross di Viti testa di Gucci para a terra il portiere. L’azione è nata da una grande apertura di Falcone.

5′ fallo di Camilleri ai 25 metri.

Conclusione deviata in angolo.

6′ ammonito Camilleri.

12′ grande inserimento in area di Falcone che ruba palla e si presenta solo. Para il portiere.

14′ su angolo di Falcone di testa colpisce Gucci. Mani Lucenti. Rigore. Para il portiere il penalty di Falcone.

16′ Pisseri da metà campo. Alto di poco.

17′ ammonito Terigi.

22′ prima parata difficile di Pisseri su Bakayoko.

Partita a ritmi altissimi. Si combatte su tutti palloni.

30′ Bortoluzzi calcia dal limite. Para Pisseri facile.

34′ su cross di Russo testa Franchi fuori di poco.

37′ bolide di Stijepovic fuori non di molto

41′ Bortoluz di testa fuori un nulla.

43′ Franchi dall’out destro fuori di poco.

44′ Gucci di piede su angolo in mischia. Para il portiere miracolosamente.

45′ occasione di testa per Gucci fuori di poco.

Il fischio della fine del primo tempo mette momentaneamente fine alle ostilità. Si è vista una Pistoiese tostissima. Peccato per il rigore sbagliato.

SECONDO TEMPO

2′ Bortoletti (ottima la sua gara fin qui) calcia fuori.

6′ si fa male Camilleri, migliore in campo. Entra Dametto. Una mazzata l’uscita dell’ex Vibonese. Si tratta di un problema muscolare.

11′ fallo di mano in area Bakayoko. Negato il rigore.

GOOOOOOOOOOLLLLLL!!!

16′ Gran cross di Ferrarini. Colpo di testa di Gucci. Palo e goal.

Dall’inizio della ripresa la Pistoiese aveva preso il sopravvento.

19′ prova Bortoletti dalla distanza. Fuori.

20′ Bortoletti a centro area ha la palla del raddoppia. Para l’ottimo diciannovenne portiere Ghidotti, che tiene la gara in bilico.

25′ gran tiro di Ferrarini paratona in angolo.

24′ escono Bortoletti e Viti, entano Llamas e Spinozzi.

Richiamo a Pisseri per perdita di tempo.

29′ tiro alto di Panati.

30′ fallo Llamas che butta via il pallone ed è ammonito.

Sull’1-0 la Pistoiese ha sprecato due occasioni per il raddoppio.

35′ miracolo di Pisseri su Russo.

È un assedio della Pergolettese.

Fuori Stijepovic e Falcone per Cappelluzzo e Cerretelli.

37′ parata di Pisseri.

GOOOOOOOOLLLL

43′ raddoppia Gucci.

Grandissima discesa di Ferrarini, in area per Cappelluzzo che con forza e classe dà a Gucci che in girata raddoppia!

Triplice fischio! La battaglia di Crema la vince una bellissima Pistoiese.

