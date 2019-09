Pistoiese – Como: qui la diretta

Il prologo della gara vede una bella iniziativa nel ricordo di Roberto Maltinti.

Inizia la gara!

A sorpresa Pancaro schiera una formazione con una sola punta, Falcone, ma con Valiani (quasi di punta) e Ferrarini sulla trequarti.

Al 2′ due grandissime occasioni per la Pistoiese, ma sia la saetta di Ferrarini che la conclusione di Valiani sul susseguente angolo trovano un portiere molto reattivo.

23′ incrocia Ganz calciando con forza, palla al lato.

25′ GOOOOLLLLLLLLL !!!!!! Segna un gran goal Ferrarini, lanciato splendidamente sulla fascia da Valiani, dopo che Falcone aveva difeso caparbiamente la palla.

44′ su azione da angolo, ci prova Camilleri in girata alta.

Alla fine del primo tempo, Pistoiese in vantaggio meritatamente.

SECONDO TEMPO

Esce H’maidat entra Gatto 54′

Ammonito Ferrarini

63′ dopo una sgroppata di Ferrarini, gran palla di Llamas in area per Valiani che in torsione alza sopra la traversa.

65′ Gucci per Bortoletti, Loreto entra De Nuzzo.

73′ Pareggia il Como con Ganz, che capitalizza una palla proveniente dalla trequarti, con un passaggio sottomisura. Erano alcuni minuti che il Como pressava.

84′ viti e Capellini, per Ferrarini e Terigi.

90′ su punizione dai 25 metri, Gatto mette fuori di poco.

Finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, perchè il Melani resta purtroppo senza vittorie.

