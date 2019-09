Pistoiese – Renate. Qui tra poco avrete la diretta!

Turno infrasettimanale per sesta giornata del campionato di Serie C. Si incontrano al Melani, Pistoiese – Renate.

Pistoiese: Pisseri, Terigi, Dametto. Valiani, Bordin, Gucci, Falcone, Llamas, Camilleri, Spinozzi, Ferrarini.

Renate: Satalino, Anghilieri, Kanashi, Baniya, Galuppini, Militari, Rada, Damonte, Mariatato, Possenti, Guglielmotti. Due ex nelle fila del Renate, Damonte e Guglielmotti, uno nella Pistoiese, Pisseri.

11′ Spinozzi prova a calciare al termine di una azione manovrata. Para il portiere.

16′ gran cross di Spinozzi per la testa di Dametto. Alto.

32′ tiro di Kanashi.

38′ Tiro di Valiani parato a terra dal portiere dopo una grandissima azione di Falcone.

41′ su cross di Ferrarini, testa di Gucci sotto porta. Parato.

SECONDO TEMPO

Non rientrano Valiani e Bordin, in campo: Bortoletti e Vitiello.

12′ grande azione della Pistoiese, finalizzata da Gucci con una gran girata che finisce alta.

15′ Spinozzi su servizio di Llamas protagonista di una grande azione, dribbling e passaggio, calcia alto da ottima posizione.

16′ Sostituzioni Renate: Kabashi esce Ranieri entra; maritato esce Plescia entra; Galoppini esce Grbac entra.

21′ Viti per Llamas.

26′ Gucci esce Stijepovic entra.

28′ Camilleri esce Capellini entra.

34′ Salvataggio sulla linea di Dametto, su incursione di Rada.

42′ espulso Terigi per due ammonizioni in due minuti.

46′ rigore contro la Pistoiese, ridotta in dieci. Vitiello secondo l’arbitro tocca con il braccio. Un rigore molto generoso. Ci pensa ancora Pisseri a parare il rigore Grbac.

Finisce 0-0.

La Pistoiese pareggia una partita che meritava di vincere. Gioca un’ottima gara e si salva dalla beffa, evitando di capitolare a tempo scaduto grazie alla prodezza del portiere a tempo scaduto.

