Siena – Pistoiese. Segui qui la diretta

Pistoiese con ampio turnover.

Partiti.

Pistoiese 3-5-2 Pisseri Mazzarani Camilleri Dametto Ferrarini Spinozzi Vitiello Cerretelli Llamas Valiani Gucci

Siena 3-5-2

Confente Buschiazzo Baroni D’Ambrosio Oukhadda Da Silva Gerli Serrotti Migliorelli Cesarini Guidoni.

3′ fallaccio da giallo su Gucci del capitano D’Ambrosio. Non sanzionato.

Inizio di studio, ma l’inizio è del Siena, ma senza pericoli.

Rigore per la Pistoiese.

GOOOOL VALIANI. Azione: Valiani si libera sull’out destro. Cross al centro ed ingenuo fallo di mano di Oukhadda. È il 14′.

17′ tiro di Ferrarini e il portiere si salva in angolo. Si tratta di uno spunto personale.

Si fanno sentire i tifosi della Pistoiese, giunti in una cinquantina.

22′ Camilleri prova su punizione da metà campo con portiere fuori dai pali. Alto.

25′ Ferrarini inventa un sinistro micidiale dopo aver rubato palla. Fuori di un centimetro. Peccato!

29′ prova Vitiello da fuori facile parata.

31′ palla goal per il Siena. Si libera Serrotti solo in area. Pisseri salva uscendo e intuendo.

33′ Azione importante Siena con conclusione di Guidoni che il portiere devia in angolo.

GOOOOOOOLLLLLL VALIANI.

Azione. Gucci di testa spizza per Ferrarini, gran movimento del terzino e palla strepitosa in area per Valiani che freddissimo raddoppia. 35′

38′ gran conclusione di Cesarini che sfiora la traversa.

Ammoniti Guidoni 28′ e Mazzarani 40′.

Solo nell’area piccola Buschiazzo, centrale ma Pisseri è bravissimo.

44′ Serrotti prova da fuori. Altissimo.

Senza recupero finisce il primo tempo. 2-0 per gli orange.

SECONDO TEMPO

Fuori Serrotti, dentro Vassallo. Fuori Muschiazzo dentro Arrigoni.

Punizione dai venticinque metri di Arrigoni per fallo di Camilleri. Pisseri respinge in tuffo.

9′ ammonito Vitiello.

Cambi nella Pistoiese: dentro Stijepovic e Bortoletti, fuori Cerretelli e Vitiello. 14′.

Cambi Siena dentro Polidori e Lauria fuori Da Silva Guidone. 16′.

Ammonito Gucci. Il Siena assedia la Pistoiese. Che si difende, ma non riparte.

24′ in fuorigioco di Cesarini accorcia le distanze. Il goal nasce da una punizione di Arrigoni, spizzata in area, e palla a Cesarini che segna indisturbato.

Dubbi sul goal, ma la Pistoiese si era abbassata. Gli ingressi della Pistoiese non cambiano l’inerzia della gara. La squadra si chiude troppo.

Espulso Tammaro. La Pistoiese senza guida in panchina.

31′ entrano Falcone e Viti, fuori Llamas e Valiani.

34′ entra Ortolini esce Oukhadda.

È Valiani che dalla panchina guida i compagni.

Il Siena attacca ma si affievolisce. Importante l’ingresso di Falcone.

41′ fuori Gucci stremato entra Morachioli.

42′ pericolo.punizione Siena di Cesarini. Dal limite. Nulla di fatto. La difesa fa muro.

44′ Ferrarini dalla distanza esterno superiore.

L’assedio Siena. Sei minuti di recupero. Esagerato.

91′ pareggio del Siena. Arrigoni da fuori area. Palo e palo. E goal.

93’palla goal per Arrigoni.alta.

Finisce 2-2. Un pari che lascia l’amaro in bocca. Ma la Pistoiese ha giocato con gran coraggio e ha dato un calcio alle difficoltà. Una prova di carattere e compatezza e un pari subito a tempo scaduto su un campo difficile. Bravi ragazzi! L’urlo dei tifosi tutta la squadra sotto la curva é il più eloquente dei commenti.

ROBUR SIENA: Confente; Buschiazzo (1’st Arrigoni), Baroni, D’Ambrosio; Oukhadda (33’st Ortolini), Da Silva (16’st Polidori), Gerli, Serrotti (1’st Vassallo), Migliorelli; Guidone (16’st D’Auria), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, De Santis, Bentivoglio, Varga, Romagnoli, Andreoli, Setola.

PISTOIESE: Pisseri, Mazzarani, Cerretelli (14’st Bortoletti), Dametto, Valiani (30’st Falcone), Gucci (41’st Morachioli), Llamas (30’st Viti), Camilleri, Spinozzi, Vitiello (14’st Stjiepovic), Ferrarini. All. Tammaro. A disp. Salvalaggio, Bordin, Sonnini, Tempesti, Luka, Capellini.

Arbitro: Nicolo’ Marini (Trieste). Assistenti: Giovanni Mittica (Bari) e Dario Gregorio (Bari).

Marcatori: 14’pt e 35’pt Valiani (rig), 24’st Cesarini, 46’st Arrigoni

Ammoniti: Guidone, Mazzarani, Gerli, Arrigoni, Dametto, Pisseri

Espulsi: Tammaro

Note: 1971 abbonati, 595 paganti, 17345 euro incasso (compresa quota abbonati)

