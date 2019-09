Tutto pronto per la presentazione ufficiale

La Presentazione Ufficiale della Stagione 2019/20, della quasi centenaria U.S. Pistoiese 1921, si terrà al Giardino di Monteoliveto di Pistoia, Giovedì 5 Settembre 2019, a partire dalle ore 21:00. La location è stata scelta per onorare la memoria storica dell’ormai demolito stadio, un simbolo sportivo importante, in cui giocavano gli arancioni fino al 1966. Il glorioso “Monteoliveto”, fu poi trasformato in parco ed è oggi un polmone verde della città. La manifestazione, della durata di circa un’ora e mezzo, sarà condotta dallo showman Jimmy Canonaco, la cui voce è ben nota alla tifoseria per le sue performance di speaker allo Stadio. Protagonisti principali dell’evento, cui sono invitati tutti i cittadini, oltre la tifoseria e le autorità, tra cui il Prefetto, dottoressa Emilia Zarrilli (se riuscirà a liberarsi da altri impegni istituzionali) e il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, saranno tutte le formazioni della Pistoiese, Prima Squadra e Settore Giovanile e anche la squadre della Calcio Femminile Pistoiese e l’Academy Us Pistoiese. Le formazioni saliranno una ad una sul palco e il programma prevede musica, video emozionali e tante sorprese, in quella che vuole essere una vera propria festa colorata di arancione, dedicata alla città.

