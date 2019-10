Alessandria – Pistoiese. Qui il live

Tra poco seguite qui il live. Pistoiese conferma il sistema di gioco delle precedenti gare. Formazione: Pisseri, Terigi, Valiani, Bordin, Gucci, Falcone, Llamas, Camilleri, Spinozzi, Vitiello, Ferrarini. Alessandria: Valentini, Sciacca, Chiarello, Eusepi, Gazzi, Pandolfi, Cleur, Prestia, Cambiasso, Suljic, Cosenza. Si inizia con un minuto di raccoglimento e fiori alla curva per un tifoso scomparso.

Inizio veemente dei grigi. Pistoiese difende con grinta.

4′ Eusepi crea scompiglio ma le maglie arancioni si stringono.

9′ Ammonito Bordin, fin qui molto positivo.

11′ ritmi serrati ma non ci sono state azioni pericolose.

13′ si affaccia la Pistoiese con fuga di Ferrarini bel cross ma Gucci in spaccata non coglie la deviazione.

14′ sul capovolgimento goal Alessandria.

La palla è lavorata in percussione centrale da Pandolfi, che prova un tiro ed è rintuzzato. La sfera gli ritorna e stavolta sferra un colpo di biliardo dai sedici metri. Palla a fil di palo imprendibile.

Sugli spalti sale l’incitanento anche dei tifosi orange, una ventina.

28′ ammonito Suljic che ferma un importante contropiede di Gucci fallosamente.

Dopo il goal equilibrio in campo e buone trame orange.

32′ ancora è Ferrarini a impegnare con cross pericoloso il portiere che libera con i pugni.

33′ Ferrarini impegna il portiere di nuovo con una palla in area. L’estremo difensore respinge sui piedi di Falcone che lascia partire un tiro dal limite che però é centrale e non forte. Il portiere para.

38′ ancora Pistoiese. Bordin scodella in area dove Gucci tenta la deviazione di testa in tuffo, ma colpisce debolmente.

Recupero un minuto.

Alla fine del primo tempo: 1-0.

La Pistoiese paga l’inizio arrembante dei grigi. Dopo i primi dieci minuti di sofferenza, gli uomini di Pancaro subiscono il goal su una ripartenza. La reazione é importante, gli arancioni crescono e giocano un buon calcio creando i presupposti per impattare la gara, non correndo rischi dietro.

SECONDO TEMPO

2′ doppia parata di Pisseri prima su tiro improvviso di Chierello poi su testa di Eusepi.

Anche la ripresa inizia con l’Alessandria più intraprendente.

Pancaro manda a scandare tutta la panchina.

10′ pericolosa punizione per l’Alessandria. Dai sedici metri out destro. Batte forte Chiarello, Pisseri dice di no.

12′ ancora Pisseri salva su una conclusione ravvicinata di Eusepi.

13′ fuori Pandolfi dentro Castellano.

15′ Chiarello prende giallo.

15′ fuori Llamas entra Stijepovic.

Falcone gioca esterno sinistro basso.

Gioca bene la Pistoiese.

Ottimo impatto del montenegrino.

Esce Cluer entra Gilli.

21′ punizione di Bordin a girare. Esterno della rete. Pistoiese c’é.

Piove a dirotto.

28′ Terigi conquista una punizione dai 25. Stjiepovic debole. Parata a terra.

29′ testa di Akammadu fuori.

31′ dentro Morachioli e Cerretelelli, fuori Valiani e Falcone. Pistoiese baby in campo.

33′ Prestia di testa su angolo sfiora il bersaglio.

34′ entrano Bortoletti e Cappelluzzo per Bordin e Spinozzi.

36′ annullato il raddoppio per fuorigioco. Akammadu riceve con Pisseri alle sue spalle e un solo avversario sulla linea.

36′ mani in area grigia. Arbitro non concede il rigore.

È una battaglia.

Ammonito Pisseri.

La bolgia sugli spalti che contesta l’arbitro.

44′ Ferrarini sta per presentarsi solo, su assist di Cappelluzzo ma è fermato per dubbio fuorigioco. La Pistoiese le prova tutte.

5′ di recupero. In campo quattro punte. Il pari sarebbe sacrosanto.

Rigore per la Pistoiese. Batte Cerretelli!!! GOOOOLLLL! 48′

Ammonito Eusepi per proteste.

È finita! PAREGGIO MERAVIGLIOSO!

L’azione del rigore: Bortoletti steso in area sull’ennesimo assalto arancione.

La Pistoiese ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.

Tabellino:

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia; Cleur (67′ Gilli), Gazzi (78′ Castellano), Sulijc, Chiarello; Eusepi, Pandolfi (58′ Akamadu). A disp. Mariotta, Ponzio, Dossena, Sartore, Gerace, Gjura, Crisanto, M’Hamsi. All. Scazzola.

Pistoiese (3-5-2): Pisseri; Vitiello, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Spinozzi (80′ Bortoletti), Bordin (80′ Cappelluzzo), Valiani (76′ Cerretelli), Llamas (60′ Stijepovic); Gucci, Falcone. (76′ Morachioli). A disp. Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Viti, Tempesti, Luka, Capellini, Stijepovic. All. Pancaro.

Arbitro: sig. Nicolini di Brescia

Collaboratori: sig. Tinello di Rovigo e sig. Orazio di Milano.

Reti: 14′ Pandolfi, 94′ Cerretelli (r).

Note: Ammoniti Sulijc, Pandolfi, Bordin, Terigi, Chiarello, Pisseri, Castellano; angoli 5 a 1 per Alessandria; spettatori 1500; recupero +1, +5.

The post Alessandria – Pistoiese. Qui il live appeared first on US Pistoiese 1921.