Ecco il compendio delle gare che hanno visto in campo le formazioni giovanili arancioni.

Berretti:

Siena vs Pistoiese 2-0

Under 17 Nazionali:

San Marino vs Pistoiese 0-0

Under 16 Nazionali:

Cavese vs Pistoiese 5-2 (2 Coppi)

Under 15 Nazionali:

San Marino vs Pistoiese 1-4 (2 Frroku, Di Biase, Diodato)

Under 14 Professionisti 2006:

Pontedera vs Pistoiese 0-4 (2 Becagli, Sanzone, Sabatini)

Under 13 Professionisti 2007:

Pistoiese A vs Pistoiese C 1-3

Esordienti Under 12 2008:

Quarrata vs Pistoiese 0-4 (Di Felice, Borracchini, Meucci, Pomponio)

Pistoiese vs Pol90 4-1 (2 Falcini, Tassi, Manetti)

Esordienti Under 11 2009:

Pistoiese vs Borgo a Buggiano 10-0 (3 Sica, Biagioli, Taoufik, Gallucci, Vaccaro, Pancella, Giovannelli, Alessiani)

Pulcini U10 2010:

Pistoiese vs Giovani Rossoneri 5-4 (4 Grisafi, Canneti)

Academy 2009:

Pistoiese Academy vs Ponte 2000 5-2

Academy 2011:

Pistoiese Academy vs Olmi 6-3

The post Giovanili: ecco tutti i risultati appeared first on US Pistoiese 1921.