La Berretti travolge il Pontedera. Tutti i risultati del Settore Giovanile

Spicca il rotondo successo della formazione Berretti guidata da mister Niccolò Pascali contro il Pontedera, ma anche il pareggio esterno dei 2006 contro la Spal.

Ecco tutti i risultati (tra parentesi gli autori dei goal arancioni):

Berretti:

Pistoiese vs Pontedera 3-0 (Baggiani, 2 Orlandi)

Under 16 Nazionali:

Imolese vs Pistoiese 3-2 (Coppi, Russo)

Under 14 Professionisti 2006:

Spal vs Pistoiese 2-2 (Carlucci, Bonaiuti)

Pistoiese B vs Carrarese 1-4 (D’Alessandro)

Under 13 Professionisti 2007:

Carrarese vs Pistoiese 3-0

Pontedera vs Pistoiese 5-0

Esordienti 2008:

Montagna Pistoiese vs Pistoiese 0-5 (3 Pomponio, Michelozzi, Borracchini)

Pistoiese vs Olimpia Quarrata 4-3 (Falcini, Spinicci, 2 Tognetti)

Esordienti 2009:

Montecatini vs Pistoiese 0-5 (Giovannelli, Sica, Desideri, Pancella, Taoufik)

Capostrada vs Pistoiese 0-5

Pulcini 2010:

Pistoiese vs Montalbano 8-0 (3 Grisafi, Gaggioli, Bontà, Gori, Masi, Lamola)

Academy:

Margine C. Vs Pistoiese Academy 0-1

