Novara – Pistoiese. Il commento del giorno dopo

La Pistoiese esce imbattuta anche dal ‘Silvio Piola” contro il Novara, dopo aver superato indenne la partita al Moccagatta di tre giorni prima, contro l’Alessandria. Le due prestazioni hanno mostrato in pieno, non solo il valore della squadra di Pancaro, ma anche gli spazi di crescita della medesima. La capacità di soffrire e la compattezza del gruppo sono le peculiarità che più saltano all’occhio. Trascinate da un ambiente entusiasta e positivo, le due formazioni piemontesi, hanno provato in tutti modi a mettere in difficoltà la Pistoiese, che invece ha mostrato una difesa solida, un centrocampo camaleontico, ovvero capace di contenere ma anche di produrre ottime ripartenze, un attacco robusto nelle offensive, ma anche utile nei ripiegamenti e nel tenere alta la squadra per allentare la pressione. Due facce della stessa medaglia, le prestazioni di Alessandria e Novara, due risultati raggiunti, in rimonta, il primo, la rete mantenuta immacolata, il secondo, con identico merito. E in ogni caso la Pistoiese si è espressa giocando ‘di squadra’. Un’altra nota importante è la tenuta del gruppo nel tour de force cui è stato sottoposto, con tre gare in una settimana e due trasferte lunghe e faticose. In questo senso, anche rispetto alle giornate precedenti, è apparsa evidente la crecita dell’intero organico, che ha permesso a mister Pancaro di poter operare cinque sostituzioni in ogni gara e compiere anche delle rotazioni negli undici iniziali schierati nelle singole partite. Insomma di godere della cosiddetta panchina lunga. Da notare, a questo proposito, l’affidalibilità dei giocatori più esperti e la crescita dei giovani, che si nota essere costante di gara in gara. Ciò che invece soddisfa di meno è la posizione di classifica, che non rispecchia l’attuale stato di forma della squadra e soprattutto la qualità del gioco sempre espressa dagli uomini di Pancaro. La strada intrapresa appare comunque quella giusta. E questi ragazzi, insiene al loro mister, si sono fin qui meritati sul campo il massimo sostegno.

The post Novara – Pistoiese. Il commento del giorno dopo appeared first on US Pistoiese 1921.