Prevendita biglietti per la trasferta Alessandria-Pistoiese

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20:45 si disputerà, presso lo stadio “G. Moccagatta”, la gara US Alessandria 1912 – US Pistoiese 1921, valevole per la XI giornata del Campionato di Serie C, Girone A.

Si comunica che è aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara in oggetto presso tutti i punti vendita Vivaticket. Il costo del biglietto nel settore ospiti è di € 10,00 compreso il diritto di prevendita.

A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, il Settore ospiti sarà vendibile ai residenti nella provincia di Pistoia liberamente e senza restrizioni fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara. La biglietteria per il settore Ospiti non sarà aperta il giorno della gara.

Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Vivaticket oppure online sul sito www.vivaticket.it.

L’entrata per gli ospiti allo stadio G. Moccagatta è dallo Spalto Rovereto

Punti vendita Vivaticket attivi a Pistoia e Provincia:

Bar Il Corallo, Via Dalmazia 275/A – Pistoia, 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

L’arte dello sport di Angelo Perriello , Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

Tabaccheria Pieri, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

Time Out, via Corrado da Montemagno, 112 – Quarrata, 0573 775543. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/19.30 Dom: chiuso

Antica Tabaccheria Toscana, Piazza Mazzini, 2 – Pescia, 0572 476240. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/13.00 15.30/20.00 Dom: 09.00/13.00 15.30/19.30

