DIFE sostiene la Pistoiese e l’ambiente

DIFE è un sponsor davvero speciale della Pistoiese, insieme al quale quest’anno inizia un affascinante viaggio. Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, accompagnate dal responsabile marketing arancione, Tommaso Innocenti, tre calciatori, Falcone, Llamas e Stjiepovic, hanno reso omaggio all’azienda. E prossimamente si terranno nelle scuole incontri di educazione ambientale con gli studenti. La difesa dell’ambiente si attua anche e soprattutto con la gestione dei rifiuti. Un argomento dirompente e di estrema attualità, specie dopo la presa di coscienza globale scaturita dalle iniziative dei giovani. Eppure Dife (l’input dell’acronimo è ineccepibile) non da oggi difende l’ambiente. L’azienda, infatti, opera dal 1978 nel settore dei servizi ambientali e quotidianamente affronta e risolve i problemi e le esigenze legati alla gestione dei rifiuti industriali e, appunto, alla tutela dell’ambiente. Le attività si concentrano nella raccolta, nel trasporto e nel trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nella bonifica di siti contaminati, nella rimozione di manufatti in amianto e nell’assistenza tecnica, amministrativa e legale ai Clienti.

Fornendo una risposta organizzata ed efficace che tiene conto dell’evoluzione costante della normativa e delle nuove tecnologie, si avvale di risorse all’avanguardia per la gestione dei rifiuti.

“Passione, determinazione, innovazione e un team affiatato la cui forza è la professionalità e la chiarezza di obiettivi sono le caratteristiche che fanno di Dife il partner ideale per la gestione dei rifiuti – si legge nella presentazione del loro accattivante sito Internet, che si presenta con il video di un bambino, che cammina in un’area disordinata, ma ben presto raggiunge un prato verdissimo.

