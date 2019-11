Francesco Cerretelli arancione fino al 2022!

Con grande piacere la US Pistoiese 1921 comunica di aver sottoscritto un contratto da professionista con il centrocampista Francesco Cerretelli fino al 30 giugno 2022. Il ragazzo è cresciuto nella Sestese, poi nel Margine Coperta ed infine negli allievi del Bologna. Il calciatore è arrivato a Pistoia, dopo aver militato nelle formazioni giovanili dello Scandicci. Passato nel gennaio 2018 alla Pistoiese e dopo una parentesi l’anno scorso in prestito al Gavorrano, in Serie D, nella seconda parte della scorsa annata, si sta quest’anno ritagliando un ruolo sempre più importante all’interno della rosa di Mister Pancaro, tanto che nella gara Alessandria-Pistoiese dello scorso 23 ottobre, ha segnato il suo primo gol in Serie C. Nella corrente stagione ha fatto registrare 12 presenze e due reti tra Campionato e Coppa Italia di Serie C.

Il club ha così deciso di promuovere Francesco, classe 2000, con il suo primo contratto da Professionista, visto il precedente tesseramento come Giovane di Serie.

