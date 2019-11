Giorgini cresce con la Pistoiese. Delegazione arancione in visita all’azienda di Casalguidi

Nei giorni scorsi una delegazione della Pistoiese, formata dai giocatori, Paolo Dametto e Niccolò Gucci e dal team manager Vanni Pessotto, si è recata in visita allo sponsor Giorgini, tra l’altro attaccatissimo ai colori arancioni, di cui fa sfoggio anche nella sua azienda. La comitiva arancione ha donato a Daniele Giorgini, titolare dell’impresa, una fiammante maglia away della squadra. D’ora in poi chi usufruirà dei servizi di Giorgini non potrà non notare la splendida casacca con i graffi dell’orso, che certamente sarà collocata in un punto strategico dell’azienda. Giorgini è una efficientissima impresa in continua evoluzione e espansione. L’attività di autoriparatore inizia nel 1985, per iniziativa di Luciano Giorgini. A distanza di pochi anni e a seguito di importanti esperienze lavorative in prestigiose scuderie automobilistiche, subentra il figlio di Luciano, Daniele, che decide di ampliare il raggio di azione, approdando nel settore dei pneumatici e assetto ruote. Nel 2014 lo staff decide di cambiare ulteriormente volto, mediante diverse azioni. Viene così trasferita la sede lavorativa in modo da aumentare lo spazio a disposizione per nuovi macchinari e vengono quindi effettuati investimenti in tecnologie d’avanguardia nel settore automobilistico. Queste scelte portano un importante ampliamento dei servizi offerti dall’autofficina Giorgini. Dopo molti anni trascorsi, affiancati dal marchio Peugeot, lo staff decide di intraprendere il multimarca, diventando autofficina Point Service, questo consente di effettuare tagliandi anche su vetture in garanzia, il tutto supervisionato dalle ottime attrezzature di diagnosi Bosh. Infine è arrivata anche la carrozzeria. Autofficina Giorgini e Giorgini Gomme, si trova in Viale Europa (Casalguidi), Serravalle Pistoiese (PT), Tel. +39 0573 527348 – Cell. +39 347 4757433, mail: autofficinagiorgini@libero.it

NELLA FOTO DI PRESENTAZIONE: Daniele Giorgini, immortalato nella sua azienda al momento della consegna della maglia da parte di Dametto e Gucci.

LE ALTRE IMMAGINI DELLA VISITA



