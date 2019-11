Buone prestazione e anche risultati interessanti, per i giovani arancioni. Ecco la sintesi numerica del week end del settore giovanile della Pistoiese:

Berretti:

Cattarese vs Pistoiese 2-1 (Lakti)

Giovanissimi Under 14 2006:

Pistoiese vs Empoli 1-0 (Carlucci)

Pisa vs Pistoiese B 3-0

Esordienti Under 12 2007:

Pistoiese B vs Fiorentina 0-0

Fiorentina vs Pistoiese 1-0

Esordienti 2008:

Pistoiese vs Aglianese 6-0 (2 Pomponio, Giovannini, Michelozzi, Tognetti Andrea, Tognetti Alberto)

Vione vs Pistoiese 1-14 (4 Di Felice, 2 Spinicci, 3 Manetti, 2 Rotondo, Colonna, Campanella)

Esordienti 2009:

Montalbano vs Pistoiese 0-15 (Desideri, Gallucci, 3 Taoufik, Di Motta, 3 Lamola, 2 Pancella, Gialluisi, Biagioli, 2 Sica)

Pistoiese vs Olmi 3-0

The post Gli esordienti orange sugli scudi con la Fiorentina appeared first on US Pistoiese 1921.