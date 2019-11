Juve U23 – Pistoiese. Da qui seguite il live

Tutto pronto! Tra mezz’ora la Pistoiese affronta la corazzata Juventus, reduce da cinque vittorie e due pareggi. Per la Pistoiese mini serie nelle ultime quattro tre pareggi e una vittoria. I ragazzi di Pancaro tornano al bellissimo Moccagatta, dopo il pari di diciasette giorni.

Partiti.

Pistoiese con Cerretelli dall’inizio che vince la concorrenza.

5′ è di Gucci la prima opportunità. Si :livera in area su passaggio di Ferrarini e calcia. Miracolo di Loria.

4-3-3 per Pecchia; 3-5-2 per Pancaro.

Ottima cifra tecnica della Juve, per la Pistoiese si annuncia una battaglia.

L’atmosfera sugli spalti è ovattata, tanto che giungono in tribuna forti e chiare le indicazioni dei mister. La temperatura è rigida il cielo plumbeo ma non piove.

13′ Beltrame su punizione impegna in angolo Pisseri. La punizione dai 16 metri laterali a sinistra, era scaturita da un fallo di Camilleri su Ulivieri.

Pistoiese compatta baricentro alto.

18′ Han su assist di Beltrame (ottimo inizio) sfiora il palo dai sedici metri con un forte tiro.

20′ Ferrarini fa una gran galoppata in contrattacco. Arriva davanti al portiere che salva di piede. Due occasioni. Ammoniti Olivieri e Muratori per gioco falloso.

29′ Goooooool Llamas.

La Pistoiese conquista l’angolo su lancio di Ferrarini. Batte Bornin la difesa libera ma fuori area è appostato Llamas che al volo di sinistro non dà scampo. Era il momento della Pistoiese e lo ha sfruttato.

41′ bella iniziativa di Stijepovic per Gucci anticipato dal portiere.

45′ Rigore per la Pistoiese. Fallo di mano su cross di Ferrarini e testa di Gucci. Mani di Oliveira!

Sul dischetto va Stijepovic. Goal!!!!

2′ di recupero.

Alla fine del Primo tempo 0-2.

Una grande frazione, con la Pistoiese padrona del campo per lunghi tratti. Devastante la catena di destra con Ferrarini e Valiani. Ottimi Cerretelli e Bordin. Ritrovato Llams. Dietro impeccabili.

SECONDO TEMPO.

Nocchi per Loria, Di Pardo per Oliveira.

Chiaro intento di riaprire la gara da parte di Pecchia. Se la Pistoiese riesce a restare compatta ha le carte in regola per giocarsela.

Ammonito Delli Carri per gomitata a Gucci. 6′.

In campo l’artiglieria. Entra Lanini per Han.

13′ punizione per fallo di Ferrarini da zolla favorevole: 20 metri vertice sinisto. Calcia lo specialista Lanini. Palla al lato di un metro.

17′ Rafia per Olivieri. Un trequarti per un centrocampista.

20′ dal limite su punizione Beruatto fuori di poco alla sinistra di Pisseri.

Ammonito Llamas, per gioco falloso.

23′ ammonito Gucci.

24′ ammonito Beltrame.

30′ per Muratore entra Portanova.

32″ per Gucci, ammonito, entra Cappelluzzo.

34′ assist di Ferrarini tacco di Valiani a centro area. Non riesce bene. Sulla linea si salva la Juve.

35′ ammonito Dametto.

La Pistoiese tiene, ma fioccano le ammonizioni. 37′ ammonito Cappelluzzo.

39′ su cross di Di Pardo, Mota Carvalho effettua una spettacolare rovesciata. Fuori.

39′ Spinozzi per Valiani.

Lotta su ogni pallone la Pistoiese. I subentrati portano il mattone alla causa.

45′ Beruatto prova dalla distanza. Fuori.

3′ di recupero.

46′ tiro di Stilepovic. Alto.

47′ punizione dai 20 metri di Beltrame. Alta.

Finisce così! La Pistoiese vince giocando una gara magistrale.

