Monica, la moglie del preparatore dei portieri, Enzo Biato, questo pomeriggio, è mancata. Da tempo lottava per una malattia, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, tanto da costringere il tecnico a disertare la trasferta contro la Juventus U23, dove, come si ricorderà, squadra e staff mostrarono a Enzo, vicinanza e sostegno. Il presidente Orazio Ferrari, rendendosi partecipe del sentimento di tutti, esprime a Biato e famiglia il cordoglio della Us Pistoiese 1921. Domenica, prima di Pistoiese – Monza sarà osservato un minuto di silenzio.

The post Lutto alla Pistoiese. È mancata la moglie di Biato. appeared first on US Pistoiese 1921.