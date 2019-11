Pistoiese – Pianese: segui qui il live

Pistoiese e Pianese si affrontano nella tredicesima giornata. Entrambe sono reduci da pareggi e le squadre sono appaiate a 13 punti.

Pistoiese con Bordin Falcone in panchina. Arbitra la signora Marotta, arbitro emergente.

1′ Rinaldini a tu per tu con Pisseri si fa ipnotizzare da Pisseri. Sul proseguire dell’azione Regoli spara alto.

Veemente avvio degli amiatini, approccio soft della Pistoiese.

Ammonito Camilleri 12′.

Ammonito Simeoni 14′.

24′ vantaggio Pistoiese.

Su splendido lancio di Valiani, Gucci di testa costringe Ambrogio al mani. Sul dischetto va Stjiepovic che con terra aria batte Fontana. Ammonito: Cason.

30′ ancora Stijepovic prova su punizione dai venticinque metri. Fuori abbondantemente.

31′ prova di testa Momentè palla al lato.

45′ gran cross di Ferrarin, testa di Gucci dall’area piccola. Fuori.

2 minuti di recupero.

Si conclude il primo tempo. Vantaggio meritato della Pistoiese, ma la Pianese ha offerto una prova di carattere.

SECONDO TEMPO

53′ Bortoletti per Spinozzi.

