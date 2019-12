La US Pistoiese 1921 comunica il bollettino medico, inerente i giocatori infortunati, per tutti al momento non quantificabili i tempi recupero e quindi in forte dubbio per la prossima gara. Si tratta di Falcone, Terigi, Valiani e Stijepovic.

Terigi: ha accusato una forte contusione al piede sinistro.

Stijepovic: affaticamento adduttore sinistro.

Falcone: ha riportato, nei primi giorni di novembre, una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Avverte ancora dolore e prosegue la riabilitazione.

Valiani: accusa mal di schiena in fase di miglioramento e sta effettuando lavoro differenziato.

The post Bollettino medico appeared first on US Pistoiese 1921.