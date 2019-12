La Us Pistoiese 1921 ha l’onore di annunciare che domani il suo medico sociale, il dottor Gianluca Taliani, presenterà la sua ultima fatica letteraria: “Aeternum”, romanzo edito da Oakmond Publishing. La cerimonia si terrà all’Hotel Villa Cappugi a Pistoia, alle ore 17:00.

Si tratta di un’opera molto importante, ma la presentazione della medesima sarà anche il pretesto per Taliani di salutare gli assistiti, avendo raggiunto la pensione dopo 44 anni di professione in qualità di medico di medicina generale. Il dottore arancione è una persona speciale, oltre che valente professionista, si distingue per la sua ecletticità: è, appunto, scrittore, ma anche poeta e musicista (tanti anni fa, in questa veste, compose una canzone sulla Pistoiese).

Una grande persona, molto stimata.

E uomo di mondo, così come è stato definito nella prefazione al suo ultimo libro, che è una storia di amore ambientata a Parigi.

Il medico pistoiese, che è anche apprezzato odontoiatra, si appresta ad affrontare una nuova esperienza professionale: quella di agopuntore.

Un onore per tutti che Taliani abbia soprattutto un cuore arancione, visto che da anni opera con grande passione e bravura, nello staff medico della Pistoiese.

The post Gianluca Taliani, medico e non solo. Domani a Villa Cappugi presenta l’ultimo suo romanzo appeared first on US Pistoiese 1921.