Pistoiese – Arezzo: seguite qui la diretta

Pistoiese – Arezzo, partita di cartello. Squadre in un bel momento forma. Tra poco qui la diretta delle occasioni salienti.

1′ Cutolo, alla prima azione punisce la Pistoiese. Riceve palla alla trequarti e sferra un tiro da fuori area imprendibile. Questo giocatore è abituato a prodezze di questo tipo contro la Pistoiese. L’azione di Tassi sulla fascia destra, che si libera di due avversari e serve il compagno che segna.

8′ Terigi costretto ad uscire per infortunio. Entra Capellini.

Inizio terribile per una gara che per chi crede nella cabala presenta due curiosità: che l’ultimo successo aretino fuori casa è stato a Pistoia l’anno scorso e che anche quella volta arbitrava Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Da notare inoltre che il goal arriva nei primi minuti, proprio in coincidenza dello sciopero del tifo annunciato da una parte della tifoseria.

18′ Stijepovic innesca Gucci che nel controllo è anticipato al momento di concludere. La difesa si salva in angolo. C’è però un episodio insolito. L’assistente Trinchieri di Milano si infortuna. Pare un problema muscolare. La gara è a lungo sospesa. Si cerca in tribuna un assistente in tribuna. In mancanza di ciò sono sostituiti entrambi gli assistenti con i team manager delle due squadre, Vanni Pessotto e Marco Capaccioli. Diventa una partita simile a quelle giovanili. Si riprende dopo otto minuti di sospensione.

GGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL Stijepovic. 36′ Azione sulla sinistra di Llamas, spizzata di Cappelluzzo, e gran sinistro a fil di palo.

