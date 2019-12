Sabato 7 dicembre 2019 si disputerà la gara Pro Vercelli-US Pistoiese alle ore 15:00, valevole per la XVIII giornata dl campionato di Serie C girone A, presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli.

La società ospitante comunica che la prevendita dei biglietti è attiva in tutti i punti autorizzati del circuito VivaTicket.

Settore ospiti (Curva Est con capienza da 600 posti): prezzo 10 euro inclusi diritti di prevendita. Gratis: Under 8.

Come indicato nel Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, non è prevista alcuna limitazione per cui i tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili anche dai non possessori della Tessera del Tifoso.

La prevendita biglietti della Curva Est Ospiti terminerà alle ore 19 di venerdì 6 dicembre. Il giorno della partita non verranno emessi biglietti per il settore ospiti.

Parcheggi tifosi ospiti: via Tripoli, via Rodi, via Agordat e via Asmara.

The post Prevendita gara Pro Vercelli-Pistoiese del 07/12/2019 appeared first on US Pistoiese 1921.