Pro Vercelli – Pistoiese 0-0, finisce senza reti la gara in Piemonte

La cronaca del pari vissuta dalla diretta del sito arancione

Tra poco in campo Pro Vercelli – Pistoiese. Temperatura 11 gradi, tiepido sole. Terreno sintetico.

Partiti.)

Pistoiese con Ferrarini a sinistra al posto di Llamas. Difesa a tre con Capellini, Camilleri e Terigi davanti a Pisseri. Mediana a cinque: da destra Mazzarani, Bortoletti, Bordin, Spinozzi e già citato Ferrarini. Attacco con Cerretelli e Cappelluzzo.

4′ pericolo: Comi di testa su assist di Rosso. Fuori di un soffio a sinistra.

Pro 4-4-2. Moschin, Franchino, Auriletto, Carosso, Mal, Della Morte, Schiavon, Iezzi, Varas, Rosso, Comi.

18′ Rosso, testa Comi, rimpallato.

19′ prova la Pistoiese da fuori con Bordin. Alto.

21′ su cross di Cappelluzzo Varas con il braccio intercetta in piena area. Proteste.

27′ tiro di Spinozzi da dentro l’area su assist di Cappelluzzo. Angolo.

28′ su errato rinvio del portiere riceve Bortoletti che entra in area ma strozza il tiro. Fuori di un metro.

Dopo un inizio di marca Pro la Pistoiese ha guadagnato metri. Tonico Cappelluzzo, ispirato Cerretelli. Pressa alta la squadra di Pancaro.

37′ conclusione di Auriletto che da breve distanza colpisce l’esterno dando illusione del goal.

40′ dopo una azione insistita di Ferrarini palla in piena area per Cappelluzzo che arriva a toccare sporco e l’azione sfuma.

1142 spettatori.

45′ tiro alto di Schiavon.

Termina 0-0 la prima frazione. Ottima Pistoiese nonostante le assenze. Ferrarini a sinistra fa bene, ma è lo stesso che a destra. Benissimo il centrocampo e attenta la difesa. Pericoli corsi: zero. Manca un penalty alla Pistoiese.

SECONDO TEMPO.

2′ su cross di Della Morte, testa di Comi. Traversa superiore.

3′ ammonito Bordin

Partenza a razzo Pro che attacca.

8′ Comi spalle alla porte su assist di Della Morte alto.

14′ allenta la morsa la Pistoiese. Cerretelli calcia tre angoli di fila.

17′ Schiavone prova a spaventare Pisseri da venticinque metri. Fuori. Di nuovo Pro che attacca.

19′ Della Morte ferma contropiede. Ammonito.

19′ Ferrarini fuori dalla distanza.

Cambi Pro. 21- 27 e 11 – 28. 21′

22′ amminito Romairone.

25′ Su punizione di Cerretelli, testa di Cappelluzzo a centro area. altissimo.

26′ Carosso salva su Cappelluzzo. Angolo.

29′ gran conclusione deviata di Cerretelli su ribattuta punizione (fallo su Cappelluzzo) dello stesso. Palo.

Cambi Pro 31′, 19 – 33 dentro 14 -8.

Cambi pt 33′ fuori 29 e 4 dentro 9 e 11.

36′ gran sfera di Morachioli per Bortoletti che cicca in piena area.

37′ salvataggio in extremis su Bordin.

39′ tegola Bordin fuori per doppio giallo.

La Pistoiese stava crescendo.

42’la gara si incattivisce.

43′ tiro alto di Cecconi da ottima posizione.

45′ ammomito per simulazione Cecconi.

Tre minuti di recupero.

In dieci contro undici e decimata,la Pistoiese esce indenne anche da Vercelli. La partita é stata molto tattica. Gli arancioni hanno confermato di avere cuore e personalità. Finisce a reti bianche, ma il Piola si tinge di arancione …



