Tra poco: Pistoiese – Lecco. Segui qui la diretta

1′ clamoroso al Melani. Gucci abbattuto in piena area. Per l’arbitro nessun fallo. Procopio frana addosso al centravanti. Forse non è nemmeno un fallo volontario. Sembra rigore nettissimo. Anche dalle immagini. Nulla di fatto.

26′ per fallo sull’incotenibile Gucci punizione dai veti metri centrale. Batte Dametto sulla barriera.

33′ da un traversone di Farrarini smorzato dalla difesa, Gucci prova in tuff la conclusione di testa: para il portiere!

35′ Clamoroso: da una èunizione dalla trequarti di Vitiello, Gucci di testa corregge a centro area, zampata di Bortoletti. E camoroso salvataggio sulla linea di porta.

43′ ancora Bortoletti protagonista. Da una apertura di Vitiello a Gucci sull’out destro, cross del centravanti, riprende Bortoletti, che controlla la sfera e spara alto.

Nessun recupero.

Lo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti è bugiardo. La Pistoiese ha attaccato e creato, ma è mancato il guizzo, e soprattutto un calcio di rigore.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio.

54′ Strambelli prova il tiro dalla grande distanza, carica il destro e calcia abbondantemente fuori.

69′ entrano Cerretelli, Stjepovic e Llamas, escono Mazzarani, Spinozzi e Cappelluzzo.

79′ Valiani per Bortoletti.

Ammonito Procopio.

85′ fuori Strambelli, dentro Marchesi: Lisai per Nigro

La ripresa non mantiene le promesse del Primo Tempo. Le due squadre si annullano a vicenda. Agli arancioni non riesce il cambio di passo. Finisce con un pareggio che certamente non accontenta la Pistoiese.

