Con il Comunicato UFFICIALE N. 92/DIV del 18 DICEMBRE 2019, la Lega Pro dispone che le gare della 1a giornata di ritorno del Campionato Serie C, in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2019, vengano rinviate a data da destinarsi.

Pubblicato in Firenze il 18 Dicembre 2019.

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

