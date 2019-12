Nei giorni scorsi, Gucci, Bordin e Pisseri hanno fatto visita a Valentina’s, con sede a Bottegone, azienda della famiglia Dani, con una produzione di capi prodotti esclusivamente in Italia e venduti in tutto il mondo. La qualità delle materie prime, insieme con la cura per i dettagli e le rifiniture che contraddistinguono la produzione di VLT’S by Valentina’s, compongono una camicia il cui stile è immutato nel tempo ma sempre aggiornato sui trend del momento. Bottoni, tecniche di tintura, ricami (questi ultimi molto ricercati grazie alla tradizione artigiana Toscana che ne distingue originalità e provenienza) sono tra gli elementi distintivi di collezioni che fanno grande il Made in Italy.

Fabio Dani, oltreche sponsor, è anche un membro della Holding Arancione e tifosissimo della Pistoiese. Una presenza importante in tutti i sensi.



The post Valentina’s e Dani, binomio arancione di prestigio appeared first on US Pistoiese 1921.