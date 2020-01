Buon compleanno al grande tifoso Mauro Baiocchi

Non sempre le Società fanno gli auguri di compleanno ai loro tifosi, eppure dovrebbe essere così, perché la vera essenza di ciascun club sportivo è l’anima di ognuno dei propri sostenitori, da coccolare uno ad uno, fossero centinaia, migliaia o milioni. Evidentemente ciò è imposibile per ovvi motivi, ma nel piccolo mondo arancione siamo, anche in questo, fortunati: abbiamo un tifoso che, da tempo immemore, li rappresenta tutti, ma proprio tutti: è Mauro Baiocchi. Da anni non perde quasi mai un allenamento o una partita, che sia in casa o a centinaia di chilometri di distanza, ma soprattutto da anni è capace di sostenere la squadra, la maglia e la società con eguale trasporto ed entusiasmo. Mai con eccessi, sempre con un cuore arancione grosso come una casa! Grazie Mauro per tutto ciò che fai per la causa, grazie per il tuo sostegno e soprattutto buon compleanno da parte di tutta la grande famiglia arancione.

