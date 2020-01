Giovanili Pistoiese sugli scudi!

Belle soddisfazioni, per il settore giovanile orange, sono arrivate nei tornei disputati nei giorni scorsi. Si tratta infatti di competizioni di alto prestigio in cui i nostri portacolori si sono fatti valere al cospetto di realtà importanti nel panorama calcistico nazionale, anche a livello giovanile.

Ecco in sintesi com’è andata.

– Esordienti 2008 Torneo Memorial “Bresci”, quarti Classificati, dietro realtá come Empoli e Fiorentina (torneo prestigioso)

– Esordienti 2009, terzi classificati, Girone Gold, torneo Befana dello Sporting Arno, dietro Perugia ed Empoli…quarta Fiorentina

– Under 10 2010: vittoria Torneo Befana di Margine Coperta.

Come si noterà la zampata dell’Orso si è sentita forte chiara!

