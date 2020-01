Gozzano – Pistoiese: seguila qui

Il posto è bello, la gente accogliente, un lago splendido. La battaglia sarà però sul rettangolo verde. Prima di tutto un grazie ai tifosi arancioni che hanno affrontato la trasferta.

In porta Salvalaggio. Capellini centrale nella difesa a tre con Dametto e Terigi. C’è il sole e la temperatura è mite per il periodo.

Inizio della Pistoiese con buon piglio. Terreno in buone condizioni, stadio piccolo ma carino.

7′ primo angolo Pistoiese. Batte Bordin. Testa di Vitiello. Ribatte il portiere: segna Terigi con un tapin di sinistro!

12′ punizione dalla trequarti di Bordin, la difesa libera.

16′ punizione dalla trequarti per il Gozzano con spiovente che si spegne con il fischio per fuorigioco.

Dopo un avvio di netta marca arancione, il Gozzano riordina le idee e punge.

18′ primo angolo Gozzano. Batti e ribatti e goal di Figliomeni non convalidato per fuorigioco netto.

21′ due angoli consecutivi. Al secondo segna dopo aver commesso fallo e dopo il fischio Guitto.

24′ raddoppio fallito da Bortoletti su sponda di Gucci. Tradito dal campo. Un rimbalzo anomalo. Palla fuori nettamente.

28′ Terigi sbroglia nei pressi linea una azione confusa, dopo un disimpegno con i piedi di Salvalaggio su retropassaggio di Mazzarani.

31′ si scalda Tempesti.

32′ sesto angolo Gozzano.

35′ su assist di Valiani Gucci a botta sicura para il portiere in angolo.

36′ Cerretelli si aggiunge a Tempesti nell’area per destinazione.

37′ conclusione alta di Guitto.

38′ ammonito Bortoletti.

43′ Valiani si destreggia da par suo e si libera al tiro dal limite.

44+1′ Bortoletti su cross di Valiani, Bortoletti di testa sfiora il bersaglio.

Secondo tempo.

1′ Tempesti per Bortoletti.

2′ Punizione da posizione ottima. Centrale dai 25 metri. Guitto sopra la traversa.

3′ gran conclusione di Bukva perentoria risposta di Salvalaggio che un balzo schiaffeggia in angolo.

4′ Pistoiese in dieci perde sangue dal naso Ferrarini.

6′ rientra Ferrarini.

7′ Ferrarini crossa pericolamente. Sventa in uscita Crespi.

9′ in contropiede Tomaselli calcia in porta. Facile per Salvalaggio in presa alta.

Pistoiese pare in controllo e non rinuncia a provare a chiuderla. Equilibrio, ma il Gozzano non è certo domato.

12′ Spina per Rolle.

13′ punizione Gozzano out destro con Guitto. Azione di attacco prolungata che risolve Salvalaggio in presa alta.

16′ Ferrarini entra in area passa Bordin che serve Gucci. L’attaccante prova la rovesciata. Fuori.

18′ ammonito Ferrarini.

21′ ammonito Tordini.

22″ bella iniziativa di Ferrarini che entra in area e serve al centro dove la difesa sbroglia.

23′ ammonito Vitiello.

24′ Pozzebon per Bukva.

La gara è spigolosa.

26′ doppia opportunità Gozzano, ma il neo entrato Pozzebon non trova la zampata. Sbroglia Terigi.

28′ colossale palla goal per la Pistoiese. Ma d’istinto si salva Crespi. Con due parate importanti, ma davvero sprecano gli arancioni.

31′ palla goal per il Gozzano che sugli sviluppi di un calcio piazzato di Guitto e la respinta della difesa si coordina Tomaselli ma la difesa libera.

33′ da due passi Pozzebon calcia su Salvalaggio.

Chiaramente il Gozzano spinge, mentre si rarefanno le controffensive arancioni.

37′ mentre Pancaro cercava di correre ai ripari arriva il pari del Gozzano.

Segna con Pozzebon che dopo averci più volte provato.

38′ escono Ferrarini e Bordin, entrano Llamas e Cerretelli.

Tutto da rifare.

43′ Tomaselli impegna Salvalaggio.

44′ esce Valiani entra Morachioli.

45′ bella iniziativa di Morachioli che filtra pericolosamente in area ma non trova il sostegno degli avanti.

4′ minuti di recupero.

Pistoiese attacca.

48′ testa di Pozzebon alto.

Finisce con l’ennesimo pari della stagione. Si può parlare di giusta divisione della posta, ma il rammarico per un successo cullato a lungo c’è.

