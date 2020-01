Kobe Bryant tragicamente scomparso

La notizia è di quelle che sconvolgono. Kobe Bryant, leggenda del basket, figlio di Joe, stella di Pistoia negli anni ottanta, è tragicamente scomparso stasera in un incidente in elicottero. Si è sperato a lungo che fosse una bufala, ma poi tutte le agenzie lo hanno confermato. Kobe ha vissuto l’infanzia a Cireglio, dove abitava la sua famiglia. E Pistoia gli era restata nel cuore. Eccolo mentre esibisce la maglia arancione in questa foto scattata dal nostro dirigente Gabriele Matteoni negli Stati Uniti. La Us Pistoiese 1921 esprime profondo cordoglio.

