Piccoli arancioni crescono. E tanti sono … numero 1

Oltre la soddisfazione per gli ottimi tornei disputati, di cui parliamo in altro articolo, soddisfacenti sono stati anche i premi assegnati agli atleti. Con una nota di rilievo per i riconoscimenti agli estremi difensori.

Ecco il compendio generale:

– Di Felice 2008 nella Top 9 migliori giocatori torneo “Memorial Bresci”

– Pini e Di Grazia 2009 migliori portieri torneo Sporting Arno

– Tartoni 2009 miglior portiere Giovani Promesse a Pisa

– Chiancone 2008 miglior Portiere Torneo Puskas Signa.

Come si vede, sono infatti stati ben quattro i portieri arancioni premiati in alcuni dei prestigiosi tornei disputati in questi giorni. Ed è un dato che, oggettivamente, salta agli occhi. Al di là dei meriti indubbi, da attribuire senz’altro ai ragazzi, c’è un denominatore comune che merita di essere approfondito; il preparatore dei portieri: Luca Fema. Segue i ragazzi dal 2006 al 2010. L’anno scorso allenava, fra gli altri, Magnolfi (05), passato al Bologna e anche quest’anno uno dei suoi ragazzi ha già preso il volo. “Alleno tanti portieri (oltre una dozzina). Lo faccio attraverso le sedute dei gruppi, un metodo di lavoro utile a tenere i giocatori nel proprio contesto ed a stabilire rapporti sinergici con i vari tecnici”. Da sei anni in questo ruolo, dopo una onorata carriera di portiere di buon livello fra i dilettanti, da due stagioni è alla Pistoiese, in cui sta ottenendo, come si vede, eccellenti risultati. I portieri vanno bene. E le squadre? “Direi di pari passo. Siamo molto soddisfatti del lavoro che tutti insieme stiamo conducendo”.

