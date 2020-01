Sabato 18 Gennaio 2019 alle ore 15:00 si disputerà la gara AC Gozzano-US Pistoiese, valevole per la XXII giornata dl campionato di Serie C girone A, presso lo Stadio “A.d’Albertas” di Gozzano.

La società ospitante comunica che la prevendita dei biglietti è attiva in tutti i punti autorizzati del circuito VivaTicket.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 15,00 (più d.d.p. 1,50).

Sono disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità:

Tribuna Centrale Intero: 30€ – Ridotto: 25€ Donne, ragazzi 13-16, over 65 Family: 5€ Bambini fino ai 12 anni. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero (più d.d.p. 1,50).

Tribuna Laterale Intero: 20€ – Ridotto: 15€ Donne, ragazzi 13-16, over 65 Family: 5€ Bambini fino ai 12 anni. Vendita abbinata ad un abbonamento/biglietto ridotto o intero (più d.d.p. 1,50).

I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di venerdì 17/01/2020 senza il possesso di supporter card per i tifosi ospiti e il giorno gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket con il servizio print@home sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita su tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

Punti vendita più vicini:

Bar il Corallo, via Dalmazia 275/A, Pistoia

L’Arte dello Sport, via Tomasi di Lampedusa 149, Pistoia

Tabaccheria Pieri, via Cividale 74 angolo via Tripoli, Montecatini Terme (PT)

Antica Tabaccheria Toscana, Piazza Mazzini 2, Pescia (PT)

Time Out, via Corrado da Montemagno 112, Quarrata (PT)

The post Prevendita gara Gozzano-Pistoiese del 18/01/2020 appeared first on US Pistoiese 1921.