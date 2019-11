Dal Canto: “Ad Alessandria gara tirata ed equilibrata. Vittoria in Coppa importante iniezione di fiducia”

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica in trasferta con l’Alessandria:

“L’Alessandria è una squadra forte, costruita bene per quello che vogliono fare, anche per il modulo che vogliono adottare: sa stare in campo ordinata bene, ha fatto molti risultati all’inizio e poi si è arenata un po’, ma a parte il Monza è il percorso che più o meno abbiamo fatto tutti. Hanno giocatori esperti, attaccanti forti per la categoria ed un allenatore esperto per la serie C: andiamo fuori casa in un campo difficile, ci aspettiamo una gara tirata ed equilibrata. Il sistema di gioco adottato nelle ultime partite è quello che mi consente di mettere più giocatori qualitativi in campo, mercoledì abbiamo dato un bel minutaggio a Guberti e Campagnacci, ne avevano bisogno, siamo contenti di aver recuperato due giocatori che dall’inizio o a partita in corso mi consentono di avere più frecce a disposizione. I prossimi saranno tutti impegni di alto livello per le squadre che incontriamo, dal mio punto di vista è meglio perchè quando si incontrano squadre di bassa classifica si ha un impatto sulla partita umanamente diverso: affrontare l’Alessandria fuori, il Como in casa, il Novara in trasferta e l’impegno di Coppa Italia in mezzo, vuol dire giocare partite di alto livello, che si preparano da sole: tentiamo di farle bene dal punto di vista tecnico. Abbiamo bisogno di fare risultato in casa, aldilà del fatto che facciamo buone prestazioni dobbiamo trovare i risultati concretizzando di più quello che produciamo: la vittoria con il Teramo in Coppa è un’iniezione di fiducia per i prossimi impegni”.

