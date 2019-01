Roma meglio della Juve nella classifica delle cooperative del gol

Tolti i due portieri, Wojciech Szczesny e Mattia Perin, e Medhi Benatia, ceduto in questa sessione di calciomercato, sono cinque i giocatori messi in campo da Massimiliano Allegri nelle prime 21 giornate di campionato che ancora non hanno trovato la via del gol.

Si tratta dei difensori Alex Sandro, Andrea Barzagli e Mattia De Sciglio, del centrocampista Leonardo Spinazzola, infine del baby attaccante Moise Kean.

Perché con la rete dell’1-1 in occasione di Lazio-Juventus, quella firmata dal subentrato Joao Cancelo, sono saliti a 15 i bianconeri che dall’avvio del torneo hanno trovato il modo di festeggiare almeno una rete.

Davanti alla Vecchia Signora, però, nella classifica delle coop del gol c’è un’altra squadra. La Roma di Eusebio di Francesco che ha già mandato a rete ben 16 giallorossi.

Sul gradino più basso del podio due club che, forse, non t’aspetti: l’Atalanta e il Sassuolo, entrambi a quota 14 marcatori…





Continua a leggere su footstats.it