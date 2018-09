Tra Arezzo e Pisa finisce a reti inviolate

I ragazzi di mister Alessandro Dal Canto tornano in campo nella terza giornata di campionato e lo fanno allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Queste le formazioni ufficiali dalla cronaca live di ssarezzo.it :

PISA

Gori, Liotti, Buschiazzo, Masi, Lisi, Di Quinzio, Gucher, Zammarini, Izzillo, Masucci, Moscardelli

A disposizione: D’Egidio, Cardelli, Birindelli, Brignani, Cernigoi, Cuppone, Meroni, Marin, Maffei, Marconi

Allenatore: D’ANGELO Luca

AREZZO

Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala, Basit, Buglio, Foglia, Serrotti, Brunori, Cutolo

A disposizione: Melgrati, Ubirti, Zappella, Varutti, Tassi, Danese, Persano, Choe, Bruschi, Keqi, Borghini, Sbarzella

Allenatore: DAL CANTO Alessandro

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Assistenti: Gianluca Sartori di Padova – Roberto Frangetta di Catania

Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per Filippo e Piero, vittime dell’Archivio di Stato di Arezzo. Gli amaranto giocheranno con il lutto al braccio.

1’ Si parte!

11’ Bolide da posizione ravvicinata di Moscardelli, respinge in corner Pelagotti

14’ Riponde l’Arezzo con capitan Cutolo che da destra prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa

18’ Liotti ci prova direttamente da calcio d’angolo, attento Pelagotti che smanaccia in corner

27’ Gli amaranto pericolosi in avanti, cross dalla destra di Luciani che imbecca la testa di Serrotti, per un soffio il pallone non finisce nello specchio della porta

36’ Ammonito Izzillo per fallo su Cutolo

38’ Giallo per Luciani

45’ Concessi 2 minuti di recupero

Finisce il primo tempo: Pisa – Arezzo 0-0

Si riparte !

49’ Primo cambio per i padroni di casa, fuori Izzillo dentro Cuppone

59’ Doppia sostituzione per il Pisa: entrano Birindelli e Marconi per Zammarini e Masucci. Per l’Arezzo fuori Pelagatti dentro Borghini

64’ Doppio giallo per Basit e Gucher

76’ Grande occasione per l’Arezzo, Brunori si gira in un fazzoletto e prova la conclusione, devia in corner Gori

78’ Ultimi due cambi per i nerazzurri: escono Moscardelli e Gucher per Cerinoi e Marin

86’ Cambia mister Dal Canto: entra Tassi per Serrotti

88’ Ammonito Buglio

89’ Liotti trova l’angolino basso direttamente da calcio di punizione, Pelagotti monumentale ci mette la mano e respinge in corner

90’ Il direttore di gara concede 4’ di recupero

Finisce qui la partita: Pisa-Arezzo 0-0

