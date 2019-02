La Berretti torna dalla Sardegna con tre punti: Arzachena battuta 3 a 1

Trasferta sarda per la Berretti di mister Alessandro Longo che ha affrontato questo pomeriggio i pari età dell’Arzachena per la diciassettesima giornata del campionato nazionale “Dante Berretti” girone C. L’Arezzo parte subito forte e al 16′ va in vantaggio grazie alla rete di Caselli che batte Esposito. I padroni di casa non riescono a creare azioni pericolose, ne approfittano gli amaranto con Fontana che raddoppia al 27′. La prima frazione si chiude con gli aretini avanti di due gol. Nella ripresa gli amaranto continuano a creare superiorità, ma al 67′ sono i padroni di casa che trovano il gol grazie a Scarcia che riduce lo svantaggio. Arezzo subito in avanti e dopo 1 minuto chiudono definitivamente la pratica con l’autorete di Filigheddu che beffa il proprio portiere per il 3-1 finale. L’Arezzo con questa vittoria si porta a 37 punti, mantenendo la seconda posizione in classifica alle spalle del Torino.

Campionato Nazionale Dante Berretti – 17ª Giornata

Arzachena-Arezzo 1-3

Marcatori: 16′ Caselli (A), 27′ Fontana (A), 67′ Scarcia (ARZ), 68′ aut. Filigheddu (A)

Arzachena: Esposito, Fenu, Asara, Puddu, Patta, Filigheddu, Casalloni, Paiano, Scarcia, Menichelli, Magari. A disposizione: Marras P., Marras E., Denzi, Aisoni, Serra, Nedea, Pola, Bazzu, Cosseddu. Allenatore: Alberto Averini

Arezzo: Guerri, Artini, Di Matteo, Verdelli, Neri, Cecci, Sussi, Minocci, Caselli, Finocchi, Fontana. A disposizione: Casini, Ruscetta, Vellitri, Nocentini, Nencioni. Allenatore: Alessandro Longo

Arbitro: sig. Nieddu Nicola (Sassari)

1° assistente: sig. Fae Pietro (Ozieri)

2° assistente: sig. Fara Marco (Oristano)

Prossimo impegno:

Campionato Nazionale Dante Berretti – 18ª Giornata

Arezzo – Lucchese

Sabato 9 febbraio 2019 ore 15:00

