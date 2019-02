La Berretti va ko contro la Lucchese, vittoria di misura per l’under 17. Sconfitte per U15 e U14

Nel weekend appena trascorso la Berretti esce sconfitta per 2-0 in casa contro la Lucchese. Gli under 17 vincono a Pistoia per 1-0, mentre gli under 15 con lo stesso avversario perdono 1-0. Per l’under 14 sconfitta di misura sul campo del Pisa (2-1).

BERRETTI

Arezzo-Lucchese 0-2

Marcatori: 19′ Rossi (L), 67′ Pazzi (L)

Arezzo: Ubirti, Ruscetta, Di Matteo, Sbarzella, Artini, Cecci, Sussi, Nencioni, Caselli, Finocchi, Fontana.

A disposizione: Guerri, Baldoni, Vellitri, Calussi, De Luca, Verdelli, Dini, Sestini.

Allenatore: Alessandro Longo

Lucchese: Scatena, Muratore, Nieri, De Rosso, Menapace, Sini, Zocco, Pazzi, Baroni, Cipriani, Rossi.

A disposizione: Tonarelli, Votino, Scafuri, Zingarello, Isola, Iardella, Fambrini.

Allenatore: Michele Bruno

Arbitro: sig. Buttà Michele (Siena)

1° assistente: sig. D’Amato Alessio (Siena)

2° assistente: sig. Caniglia Gianluca (Firenze)

UNDER 17

Pistoiese-Arezzo 0-1

Marcatore: 69′ Pellegrini (A)

Pistoiese: Della Corte, Iacopini, Magnini, Baggiani, Rossi, Campionini, Di Clemente, Maglio, Lakii Sildi, Nudalli, Simeone.

A disposizione: Monandi, Ghezzi, Biagioni, Tesi, Verdi, Biancalani, Ciravegna, Sheqeri, Orlandi.

Allenatore: Matteo Capecchi

Arezzo: Casini, Bux, Baldoni, Canapini, De Pellegrin, Pellegrini, Sestini, Conteduca, Tiradossi, Anselmi, Blasetti.

A disposizione: Migni, Lo Porto, Barbera, Gnaccarini, Jaupay, Frattarelli, Steccato, Romani, Teodori.

Allenatorre: Dante Gioacchini

UNDER 15

Pistoiese-Arezzo 1-0

Marcatore: 3′ Solinas (P)

Pistoiese: Targioni, Margheri, Piazza, Ciccarelli, Vezzosi, Susini, Bonaiuti, Seghi, Prenga, Geri, Solinas.

A disposizione: Marini, Bargiacchi, Cellai, Coppi, Nesti, Russo, Fiore, Kapidani.

Allenatore: Luigi D’Andretta

Arezzo: Tiezzi, Landozzi, Gori, Patriarchi, Maloku, Tralci, Pincini, Artini, Tresa, Bonavita, Di Tora.

A disposizione: Balucani, Scatizzi, Volpi, Treppiedi, Sarchini, Viciani, Martini, Osakwe, D’Angelo

Allenatore: Massimiliano Bernardini

UNDER 14

Pisa-Arezzo 2-1

Marcatori: 7′ Rindi (P), 58′ Campani (P), Bartoli (A)

Pisa: Bosco, Monacci, Fiorentini, Napoli, Turini, Bindi, Nordio, Rindi, Campani, Fischer, Gneri.

A disposizione: Giaconi, Ruggeri, Sovran, Floris, Orsini, Oliva

Allenatore: Luciano Palla

Arezzo: Ermini, Tistarelli, Luconi, Parisi, Gori, Acciai, Pacelli, Casagni, Bartoli, Sobhy, Giovane.

A disposizione: Ermini, Kakaci, Salvi, Saputo, Chianini, Stopponi

Allenatore: Michele Passalacqua

L’articolo La Berretti va ko contro la Lucchese, vittoria di misura per l’under 17. Sconfitte per U15 e U14 proviene da SS AREZZO.