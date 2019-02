Mister Dal Canto alla vigilia del match contro la Juventus U23: “Dobbiamo essere tranquilli, ci aspetta una partita difficile”

Alla vigilia del match contro la Juventus U23 mister Alessandro Dal Canto torna a parlare nella consueta conferenza stampa pre partita.

Queste le parole del tecnico amaranto:

Si parte: “Quando le partite sono incanalate come le ultime due dobbiamo portarle a casa, dobbiamo diventare una squadra che le porta a casa. Non deve passare il messaggio per cui va bene così. La squadra domani deve essere tranquillamente emotiva perché se diventiamo preoccupati non siamo più noi stessi”

Sulla formazione: “Cambierà sicuramente qualcosa, varieremo qualcosina dati i rientri. Schiererò la squadra migliore possibile. Le disattenzioni nostre sono migliorabili e questo è un aspetto importante”

Sulla Juventus U23: “Tra tutte le squadre che abbiamo incontrato che gioca con il 3-5-2 è quella che gioca meglio. Non viene qua una squadra in difficoltà, ci aspettiamo una partita difficile. Tra noi e la Juventus dal punto di vista tecnico e fisico non c’è grande differenza”

Squadre B: “Non mi sono fatto un’idea. Ho visto che è un argomento di discussione continuo della Lega, certo che farla con una squadra sola non mi sembra una grande soluzione”

Aspetto caratteriale? Come sia possibile risolverlo?: “Non credo ci sia un sistema preciso, credo che siamo una squadra formata da bravi ragazzi. Ogni tanto forse servirebbe qualche figlio di buona donna”

