Mister Dal Canto pre Albissola: “Sarà una partita pericolosa per il tipo di caratteristiche che hanno”

Sul caso Pro Piacenza: “Spero che quest’ultima partita sia la conclusione della vicenda. È un po’ di tempo che siamo in attesa, ma dobbiamo pensare a noi”

Sulle posizioni alte della classifica: “Che ci sia maggiore voglia di stare su è umano, che inconsciamente ci sia maggior pretesa è normale, è giusto avvertirla. Ero solo preoccupato che l’aspettativa non diventasse una pretesa. Non deve diventare un macigno, ma deve darci entusiasmo positivo”

Limiti attuali: “Devo recuperare giocatori a pieno regime tipo come Belloni. Adesso la squadra attraversa la fase che al minimo errore viene punita, noi per far risultato dobbiamo fare tutto in modo eccellente. Non dobbiamo andare in cerca di migliorare limiti strutturali. Abbiamo un’impronta ed un’identità su cui appoggiarsi. La delusione di qualche pareggio in più non deve diventare un peso”

Sull’Albissola: “E’ una squadra in salute che deve tentare di salvarsi. Sarà una partita pericolosa per il tipo di caratteristiche che hanno”

Cambi in formazione?: “Due o tre di sicuro, tante scelte le farò anche in base a cosa penso venga fuori. Oggi abbiamo bisogno di vincere una partita soffricchiando un po’ e portandola a casa

I campi?: “La società lo sa, per come eravamo siamo sicuramente migliorati”

