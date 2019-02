Mister Dal Canto pre Olbia: “Sarà una partita da prendere con le molle”

A due giorni dal match contro l’Olbia mister Alessandro Dal Canto torna a parlare nella consueta conferenza stampa pre partita.

Queste le parole del tecnico amaranto:

Sull’avversario: “Sarà una partita difficile perché è una squadra molto buona che ha trovato delle difficoltà. Ha fatto risultati pesanti ed è una partita da prendere con le molle”

Sulla vittoria contro l’Albissola: “Se non soffrivamo era meglio, però ci sono da fare dei distinguo. Mi dispiace che ultimamente si ponga l’attenzione solo sulle rimonte, dimenticandoci di Siena, Pro Patria, Arzachena ed Alessandria, dove abbiamo raccolto punti con gol all’ultimo minuto e tre rigori parati. Con l’Albissola è stata la miglior partita dal punto di vista tecnico, ma è stato messo in risalto solo la possibilità di pareggio finale. Se vogliamo che il trend sia positivo dobbiamo tutti andare verso quella direzione. Ad oggi a questa squadra gli va steso un tappeto rosso da qui a Malta. Mi piacerebbe che cambiasse un po’ il tiro verso la nostra squadra. Ci vuole equilibrio e va vissuta in modo disteso”

Sul prosieguo della stagione: “Tenteremo di fare un’impresa titanica una partita alla volta. La squadra è cresciuta tantissimo da inizio anno”

Discorso societario: “Sono due settimane che parliamo di futuro, lo dico a noi tutti, per il momento della stagione è meglio se ci concentriamo su ciò che succede sul campo, non è giusto che tutto vada in piazza così dato che ad oggi problemi in società non ce ne sono”

