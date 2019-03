Ancora un ko per la Berretti amaranto: l’Olbia passa 3 a 1

La Berretti guidata da mister Alessandro Longo torna dalla Sardegna con zero punti. La formazione amaranto è alla quarta sconfitta consecutiva. L’Arezzo parte subito bene e al 5′ minuto passa in vantaggio grazie alla rete di Finocchi. Il risultato non si smuove fino allo scadere del primo tempo quando i padroni di casa pareggiano con Floris. Le squadre vanno al riposo sull’1-1. Nella ripresa gli amaranto subiscono la reazione positiva dei sardi che trovano altre due reti sempre con Floris, autore di una tripletta. L’Arezzo con questo ko resta terzo in classifica a quota 37 punti.

Campionato Nazionale Dante Berretti – 21ª Giornata

Olbia-Arezzo 3-1

Marcatori: 5′ Finocchi (A), 45′, 51′, 84′ Floris (O)

Olbia: Piga, Pittora, Cancellieri, Corda, Pilo, Ciaddu, Occhioni, Melgari, Melis, Floris, Demarcus.

A disposizione: Barone, Occiganu, Vacca, Vitiello, Derosas, Cassitta, Mula, Scanu.

Allenatore: Riccardo Testoni

Arezzo: Guerri, Ruscetta, Di Matteo, Sbarzella, Artini, Cecci, Nencioni, Minocci, Finocchi, Verdelli, Fontana.

A disposizione: Ubirti, Neri, Vellitri, Dini.

Allenatore: Alessandro Longo

Arbitro: sig. Vincenzo Melis (Ozieri)

1° assistente: sig. Giuseppe Ladu (Nuoro)

2° assistente: sig. Daniele Di Maggio (Ozieri)

Prossimo impegno:

Campionato Nazionale Dante Berretti – 22ª Giornata

Arezzo – Pisa

Sabato 9 marzo 2019 ore 14:30