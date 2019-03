“Sogno”, “lavoro”, “identità”: sono solo alcuni dei termini cardine utilizzati dal Presidente della Società Sportiva Arezzo Giorgio La Cava, da mister Alessandro Dal Canto e da capitan Aniello Cutolo nel corso delle interviste rilasciate al quotidiano nazionale Tuttosport in edicola oggi, venerdì 1 marzo 2019, per la rubrica “Viaggio nella C che funziona”. Tre interviste per definire il percorso intrapreso dall’Arezzo sin dall’inizio della Battaglia Totale e dettare le linee guida per il futuro tra campo, strutture e società. Ecco gli interventi integrali, a firma di Anselmo Gramigni.

La Società Sportiva Arezzo desidera ringraziare per la disponibilità dimostrata Anselmo Gramigni ed il quotidiano Tuttosport.

Foto copertina: Google Images

L’articolo Il Cavallino Rampante intervistato da Tuttosport: ecco le dichiarazioni integrali proviene da SS AREZZO.