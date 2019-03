In occasione di Arezzo-Piacenza, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018/19, in programma sabato 23 marzo 2019 alle ore 20:30, torna l’iniziativa “Tutti insieme per l’Arezzo“, che permette a tanti giovani calciatori, e non solo, del territorio aretino, di assistere alle partite del Cavallino Rampante.

Per questa sfida saranno protagonisti tutti i ragazzi del settore giovanile dell’Olmoponte che, come di consueto assisteranno al riscaldamento dei giocatori a bordocampo, per poi recarsi in tribuna laterale.

L’articolo “Tutti insieme per l’Arezzo” in occasione di Arezzo-Piacenza proviene da SS AREZZO.